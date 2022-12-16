竹聯幫文武堂長期涉入都更、毆打社區保全、恐嚇鄰居、暴力討債等案，堂主「神經祥」張家祥判刑10年9月後落跑，另副堂主葉世豐也判刑3年4月確定，但葉在上月發監前人間蒸發，台北地檢署已聲請沒收葉的交保金20萬元，近日發布通緝。

檢警調查，張家祥2000年成立竹聯幫文武堂，自任堂主，以北市中山區某舞廳為據點，藉舞廳圍事保護費吸收幫眾，多次糾眾開槍鬧事，葉宏豐（原名葉宏正、綽號阿正）為副堂主，每月向張收取2或3萬元報酬。

2012年4月，張看社區保全不爽，把對方拖到廁所痛扁。有住戶協助保全逃離。張見住戶一家人外出吃早餐，張到店內追打鄰居，嗆聲「我在台北市做甚麼都沒人敢動，我有的是錢」，還指揮葉男等人在鄰居門口伺機尋仇，破壞鄰居大門，鄰居嚇得10多天不敢回家，委託仲介賣屋。張無視警方站崗，監控到鄰居返家後，趁警方換班，教唆幫眾砸毀住處。

另文武堂成員與黃姓男子有簽賭職棒糾紛，葉男一夥人前往尋仇，葉持仿BERETTA廠改造手槍抵住黃男頭部，黃男友人得知前往救援，葉持槍朝黃男友人腹部射擊，幸好僅左腹部擦傷。警方2012年逮捕葉男，檢察官諭令20萬交保。

葉男最後被判刑3年4月確定，須入監服刑，檢察官11月15日傳喚他入監，但他已逃匿，檢察官聲請沒收保證金20萬元，近日發布通緝。