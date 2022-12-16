兔年春節年假創下史上最長的10天連假，連鎖餐飲集團王品(2727)看好年菜、年節送禮等多元商機，推出史上最多的7款冷凍年菜組應戰，並因應市況採取「多組合、多通路、不漲價」策略因應，目標銷售達1.75萬組、年增達1成。

王品透過旗下子公司萬鮮耕耘冷凍年菜市場已邁入第4年，去年因國內疫情升溫，企業暫停尾牙改贈年菜、消費者減少到餐廳圍爐等因素影響，使整體冷凍年菜市場迎來爆發性成長，王品冷凍年菜業績年增達8成。

而今年民眾在疫後解封帶動下逐步回歸實體消費，王品透過「多組合、多通路、不漲價」因應，將販售通路擴增至13種，包括7-ELEVEN、家樂福、MOMO購物網等強勢通路，範圍涵蓋超商、超市、量販、電商等，並首度打入電視購物台販售。

王品今年祭出歷年最多的7款冷凍年菜組合，囊括傳統中式、創意西式、圍爐鍋物甚至祭拜三牲禮。其中，年菜組包括中西合璧「東西逢源富貴宴」、中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」。

而圍爐鍋物包括「聚北海道昆布海鮮鍋組」及「青花驕豪華鍋物組」，在天冷助攻下單月熱賣逾4萬組。另外，針對過年加菜、祭祀需求推出火烤兩吃的「老饕全牛饗宴」以及「拜拜保庇三牲禮」。

受國際通膨、食材成本上漲影響，市面上不少年菜價格調漲，而王品集團年菜組不僅價格不變，中式及西式年菜道數較往年的6道增加為7道。年底前訂購年菜組均可享早鳥優惠，並回饋3％「王品瘋美食App」瘋點數。

此外，若購買中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」、中西式「東西逢源富貴宴」、「拜拜保庇三牲禮」4款組合，王品即加碼贈送內含集團21個品牌贈菜券、價值3999元的「王品餐廳加菜大禮包」，目標挑戰今年年菜販售1.75萬組、業績年增10％。