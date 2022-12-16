「Madeang to os to夠了就好」，呈現原住民工藝展現的精神。（新城鄉公所提供）

「檸檬球球」於新城海堤涼亭，檸檬造型，讓遊客與作品能有更多的互動。（新城鄉公所提供）

鄉長何禮臺與地方各界為裝置藝術揭幕。（新城鄉公所提供）

花蓮七星潭風景區坐擁太平洋無敵海景，是遊客訪花必遊景點，新城鄉公所徵選裝置藝術，入選3件作品，在七星潭漁場揭牌亮相，有大型竹編工藝作品、海廢浮球作品，其中有1件由在地藝術家創作高2米的「找回大翅鯨」作品，讓遊客驚呼，而鯨魚背面則是海廢模型，凸顯海洋垃圾污染嚴重，警惕大家重視環保議題。

新城鄉公所爭取海洋委員會經費，辦理海洋生態及海洋遊憩課程以及海事藝術創作徵選活動，今年7月起徵件，共徵選了3組優秀作品，作品精神都與「海」有息息相關，也為新城鄉七星潭風景區增添亮點。

鄉公所表示，全新打造的藝術裝置，分別設置於七星潭漁場街，由熟稔阿美族竹編工藝的陳勇昌老師製作大型竹編工藝作品，名稱以「Madeang to os to夠了就好」，呈現原住民工藝展現的精神，在交錯的竹編中表達大海與人類生活的相互關係以及相互尊重的方式。

第2件作品設置於康樂漁場，由花蓮石雕藝術家林立仁老師「找回大翅鯨」作品呈現，以直立2米高的大翅鯨可愛模樣展現，而鯨魚的背面則是海廢模型，以警戒海洋的垃圾對海洋生態環境的污染嚴重性。

另1件「檸檬球球」，設於新城海堤涼亭，由李怡萱、黃雅筠老師展現新城清新的形象，透過海廢浮球的靈感做出一顆顆可愛模樣的檸檬造型，讓遊客與作品能有更多的互動。

新城鄉長何禮臺表示，這3件作藝術作品揭幕，盼吸引更多遊客駐足停留新城，也為鄉親增添舒適亮麗的休閒空間，他也請大家一起幫忙照顧藝術作品，發揮公德心，別搬走或破壞，讓觀光新城能有欣賞藝術作品的美麗秘境，也盼望鄉親共同行銷新城。