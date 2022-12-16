桃園市動物保護處日前訪查養雞場時，發現一旁有疑似非法繁殖場，會勘後發現養殖博美、瑪爾濟斯、西施等38隻品種犬，不僅滿地糞尿，還有多隻犬患有皮膚病和眼疾。犬隻已經全數扣留，另釐清是否非法繁殖，最重將可開罰300萬元。

蘆竹山區一處養雞場被懷疑是非法繁殖場，裡頭有多隻品種犬，地上滿是糞尿，臭氣四溢，籠子到處四散，且部分僅以鐵網圍住。（翻攝照片）

動保處指出，日前到蘆竹1處位於山區的養雞場訪查時，意外附近鐵皮屋飼養38隻品種犬，懷疑是非法繁殖場，因此隨即呼叫警方支援前往查緝。發現該鐵皮屋雖位於低溫的山區，內部卻無完整遮蔽，毫無保暖設備，且多處鏽蝕，地上滿是糞尿，臭氣四溢，籠子到處四散，且部分僅以鐵網圍住。

此外動保處也發現犬隻毛髮凌亂、指甲過長，還有部分患有皮膚病、眼疾，飼主也未予妥善治療。現場將犬隻扣留帶回後，獸醫初步檢查，也發現有幾隻有懷孕。此外也發現現場母犬乳頭腫大，應已經多次懷孕，荷爾蒙刺激下導致下垂。考量還有許多需要釐清的事項，並顧及犬隻健康，已經全數扣留，並提供必要照護。

該飼主稱養狗30多年，動保法尚未制定前，曾在新北當繁殖業者，現在已經沒有從事繁殖。但動保處初步認為，若自己養寵物，數量並不合理，也會要求飼主說明生產出的幼犬去向。動保處也說，會行文新北市府了解該飼主狀況，也還要釐清該飼主是否涉及非法繁殖。此外也能依照未絕育每隻開罰5萬，並可按隻開罰，光38隻就可開罰190萬元。

動保處長王得吉強調，為保護動物，將嚴懲並杜絕非法寵物繁殖買賣並加強查緝，切勿以合法掩護非法。