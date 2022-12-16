彰化縣國中小學生最近一周都吃到石斑魚營養午餐了，竹塘國中主菜，石斑魚塊先炸酥，再炒青椒、紅甜椒、破布子、豆腐，醬汁調味。（竹塘國中提供／吳敏菁彰化傳真）

竹塘國中表示，石斑魚已到貨由廠商完成食材驗收，全校師生都能享用期待已久的石斑魚料理，，並請導師幫忙宣導「酌量分配」「小心魚刺」。（竹塘國中提供／吳敏菁彰化傳真）

竹塘國中表示，石斑魚已到貨由廠商完成食材驗收，全校師生都能享用期待已久的石斑魚料理，，並請導師幫忙宣導「酌量分配」「小心魚刺」。（竹塘國中提供／吳敏菁彰化傳真）

農委會推出「班班有石斑」政策，彰化縣國中小學生最近一周都吃到石斑魚營養午餐了，彰化縣竹塘國中，業者還用海苔粉在白米飯灑上石斑魚的圖案，讓許多學生一掀開都驚喜交加，直呼「真的、假的」，米飯畫圖案也太有創意了吧，接著四樣配菜抬進教室，主菜果真就是「石斑炒豆腐和青椒」。

「吃到石斑魚了」竹塘國中學子被用心對待，吃得特別開心，還寫在聯絡簿上，傳遞驚喜、興奮，許多家長才知道農委會推出「班班吃石斑」上菜了。

彰化縣政府教育處表示，分兩批訂購石斑魚，第一批7540公斤，已送到便當工廠依據營養師開出的菜單製作菜餚。竹塘國中也特別貼文感謝行政院主辦與彰化縣政府配合「班班有石斑」的營養午餐補助政策，石斑魚已到貨由廠商完成食材驗收，全校師生都能享用期待已久的石斑魚料理，中午校方將如常秀出 出菜色照片，並請導師幫忙宣導「酌量分配」「小心魚刺」。

最讓學生興奮就是米飯上浮出「石斑魚」圖案，感覺到被用心對待，向收到禮物般的驚喜，「米飯也能作圖」，學校說，圖案是業者的傑作，希望也給學生「意外驚喜」，首先推出的石斑料理，是將石斑魚塊先炸酥，再炒青椒、紅甜椒、破布子、豆腐，醬汁調味，學生們都反應「好好吃」、「石斑魚好美味」，米飯上的預告，讓人難以忘懷。