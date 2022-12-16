兩岸小三通因疫情中斷，外界關注年前復航是否有望，國安會祕書長顧立雄昨透露對岸有開放意願，陸委會也積極評估，不會拖過春節。對此，國民黨立委陳玉珍16日表示，小三通復航正朝正向發展，她希望能在12月前宣布，讓民眾預作準備，方式上可能會分階段進行，起初只開金門、馬祖民眾的專案專班，但台商要在年節用小三通返台的機會沒那麼大。

金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘日前與陳玉珍赴大陸廈門，討論小三通復航事宜，而蘇貞昌屢次重申中國大陸疫情不透明，貿然開放恐有對岸人民來「搶藥」，不過他昨日態度放軟，稱春節是國人返鄉的重要習俗，尤其金馬地區，政府會盡量給予協助，並指示相關單位注意金馬地區的醫療量能，緊盯中國大陸疫情發展。

陳玉珍指出，小三通復航朝正向發展中，前幾天她都認為難度很高，但顧立雄稱很快會有答案，蘇貞昌又說全力協助金馬鄉親返鄉過年，風向明顯轉變，若政府堅決不復航，就不會釋出日期，只會說再研議。

陳玉珍認為，政府應該在12月底前給出明確答案，畢竟返鄉前台商需要預作準備，提前擬定返鄉計畫、訂船票等，若拖到農曆年前就真的太晚。

至於小三通復航方式，她表示，現階段看來不會完全開放，會採分階段進行，起初可能會以專案專班的方式，讓在金馬的陸籍配偶回大陸過年，到大陸就學與做生意的金馬民眾可以回來，但台商在今年春節使用小三通的機會沒這麼大。