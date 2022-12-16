繼美國眾議院之後，參議院周四以壓倒性的83票對11票通過2023財政年度《國防授權法》（NDAA），將送交美國總統拜登簽署完成立法。

這意味著明年美國的國防預算料將創下8580億美元的歷史新高，比拜登總統提出的規模還高多450億美元。

上周四美國眾議院已經以350票對80票通過新年度的《國防授權法》。這是五角大樓每年都必須通過的法案。

該法案將授權8580億美元的軍費支出，其中包括為美國部隊加薪4.6%、為購買武器、船舶和飛機提供資金，以及對面臨中國侵略威脅的台灣和遭到俄羅斯入侵的烏克蘭提供更多支援，包括額外向烏克蘭提供至少8億美元的安全援助，以及附帶《台灣增強韌性法案》，納入一系列在兩岸關係緊張之際強化台灣防禦的條款，包括從2023財年至2027財政年的5年間，每年提供台灣高達20億美元、5年總計100億美元的無償軍援，以及從美國的武器庫存提供10億美元的軍事裝備給台灣，並要求美軍建立區域軍火儲備庫，以因應可能發生的緊急需求。

另一方面，為聯邦政府提供運作資金至2023年9月30日本財政年度結束的撥款法案，應該能在下周獲得國會兩院通過。