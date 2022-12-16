匯豐(台灣)商業銀行於台北市信義區全新打造的旗艦型財富管理中心於今(16)日正式開幕，將以頂級的軟硬體設備與專業理專團隊，為私人銀行與卓越理財｜尊尚(PremierElite)的高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務與全新不凡的銀行體驗。匯豐全台首座財富管理中心的落成，展現匯豐集團相當看好台灣的發展潛力與快速成長的財富市場，再次彰顯匯豐協助台灣發展成為亞太區域金融中心的決心與承諾。

今年在充滿挑戰的大環境下，匯豐銀行仍交出亮眼的成績單。依據信託公會統計，匯豐台灣客戶的資產管理規模較去年成長22%。私人銀行與卓越理財｜尊尚的高資產客戶數與去年相比，達到極為強勁的雙位數成長。今年1月至6月，財富管理暨個人金融事業處的稅前獲利達1,900萬美元，更較去年同期大幅攀升逾70%！

此次全新開幕的匯豐銀行財富管理中心，位於台北分行二樓，是全台灣銀行中首家結合高資產客戶財富管理服務、雙語分行與落實友善金融這三大優勢的銀行分行據點。嶄新的財富管理中心引進集團頂級規格的軟硬體設備，設置有數間小型會談室與家庭理財空間，為客戶提供高度隱私的財富規劃環境；寬敞舒適的休息區，以全面落地窗與極具現代感的設計，讓客戶在明亮輕鬆的環境中，尊享匯豐專業的理財諮詢服務。

此外，財富管理中心設有「國際金融中心」，協助客戶處理跨國金融與環球帳戶各項服務需求。獨樹一幟匯豐歷史藝廊，以立體設計細緻呈現匯豐集團的歷史軌跡。在財富管理中心的會議室與休息區，將不定期為高資產客戶舉辦品酒或珠寶鑑賞等高端頂級的生活品味活動，亦會邀請專家舉辦講座，分享投資理財等市場最新資訊。

匯豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤(NunoMatos)此次專程訪台，為財富管理中心全新落成進行揭幕，展現集團對台灣市場的高度重視與深耕在地的承諾。馬勵濤說：「台灣是匯豐集團在亞洲的重點發展市場之一，也是匯豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。匯豐已承諾在這幾年投入35億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣。匯豐擁有全方位的個人金融、財富與資產管理、私人銀行、保險、企業金融服務與全球化佈局優勢，我們很高興能為台灣客戶提供服務，滿足他們人生中不同階段的財富與金融服務需求。」

響應政府發展亞太區域金融中心與拓展高資產客群的政策，匯豐持續挹注集團資源，除了甫開幕的台北財富管理中心外，於2023年還將於桃園與台中設立旗艦型財富管理中心，這三間全新打造的財富管理中心共斥資上億元新台幣，為客戶帶來尊榮不凡的體驗。結合匯豐遍布全球的網絡優勢，與全面豐富的產品線，持續為高資產客戶帶來領先市場及量身訂做的創新理財方案，服務客戶多元化的財富管理需求。