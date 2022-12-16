「騙扁小子」黃琪，一再假扮名人行騙，2018年12月間，假冒歌手張清芳前夫宋學仁的祕書，打電話向孫鵬、狄鶯夫婦表示可介紹律師協助處理兒子孫安佐美國涉嫌製槍案在台的法律訴訟，還在孫安佐搭機返台時，冒用律師章寫訴狀向桃園地院聲請提審，詐騙孫鵬夫婦30萬元。台北地檢署16日依違反《律師法》等罪起訴黃琪和配合的律師郭上維。

孫安佐2018年3月間，因涉嫌在美恐嚇要在高中開槍掃射，遭關押200多天後，遭美方遞解出境，黃琪取得孫鵬的電話，打給孫鵬表示自己是宋學仁祕書，可以代為介紹律師。

之後郭上維以宋學仁祕書介紹的律師名義，先到香港機場與孫安佐見面溝通，等孫安佐12月11日抵台遭拘捕時，郭上維再協助向桃園地院聲請提審。

因檢調單位在追查黃照岡另外涉及假冒國泰千金蔡佳玲案時，就已經發現黃琪和律師郭上維的關係密切，郭上維也多次推輪椅協助黃琪出庭應訊，因而追查郭上維過去承接案件，發現孫安佐的提審案訴狀，是由黃琪撰寫，再蓋用郭上維的律師章。

而孫鵬夫妻支付30萬元的律師費以及翻譯費，事後孫鵬向調查局表示，的確從來沒見到「宋學仁的祕書」，事後才知悉是遭黃琪詐騙。