民進黨台北市第三選區立委補選後選人吳怡農屢遭國民黨嗆「膿包」，吳怡農今(16)日直言，國民黨主管言行這麼不入流，「我完全不能接受」，並認為已經超過選舉操作的界限。對此，國民黨台北市議員當選人楊植斗諷刺表示，在野黨這些年受到的網路霸凌「難道會比吳怡農少？」並認為吳怡農若不想被罵膿包，就端菜出來給大家看，否則檢討別人不僅沒有用也無助選情。

吳怡農今表示，國民黨這幾天在記者會針對他的政見沒有提出具體回應以及建設性批評，而是一再用「膿包」字眼侮辱他，已經超過選舉操作的界限。吳怡農痛批，國民黨主管言行這麼不入流，他完全不能接受，相信大部分選民也不會同意。他說選舉非常嚴肅，民主政治必須認真看待，希望國民黨高層嚴肅看待這件事。

對此，楊植斗在臉書表示，政治人物一言一行可受公評，且在野黨這些年受到的網路霸凌，以及媒體撲天蓋地的攻擊，難道會比吳怡農少？他呼籲吳怡農玻璃心就別從政，不想被罵膿包，就端菜出來給大家看，「檢討別人沒有用也無助選情」。

楊植斗認為，從宣布競選以來，吳怡農的表現不如預期，不僅媒體行程遲到、怒嗆記者、口號反反覆覆，政見更被自己人打臉，「吳怡農的荒謬，用『草包』來形容是遠遠不夠，怕被人家酸是膿包，就不要做些膿包的行為，很難嗎？」