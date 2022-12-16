一名網友在臉書抱怨，70幾歲父親常常偷吃鄰居家的食物，沒想到「惡鄰」竟在食物裡加朝天椒，導致爸爸吃了肚子很不舒服，他找鄰居理論時卻被對方罵「不要臉」，讓他氣炸喊告，貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言砲轟。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「我要抱怨我的鄰居，真的超級過分！」，原PO表示自己的爸爸已經是70幾歲了，平時看到鄰居的機車上有掛飲料或食物就會拿來吃，認為大家都是鄰居這也沒什麼。

怎料，近日鄰居叫外送時，突然在食物裡加了很多朝天椒並掛在機車上，爸爸看到後一樣拿來吃，結果吃完肚子很不舒服，讓他氣得找鄰居理論，結果被對方罵「不要臉」，讓原PO考慮要走法律途徑捍衛爸爸的權益。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書匿名2公社)

貼文曝光後引發熱議，奇葩的邏輯讓網友們看完傻眼，痛批「那叫偷拿，有種別匿名」、「有其父必有其子」、「沒放老鼠藥已經很客氣了」、「叫鄰居下次點小辣就好」、「然後呢？不用管你爸的行為嗎，你該慶幸他們不是下毒好嗎」、「反串要註明嘿」。

更有不少網友紛紛贊成他去提告，「對！你應該快去尋求法律途徑，這樣您父親就會變成法院認證了」、「真的強烈建議走法律途徑，先讓鄰居領一筆年終」、「支持你，趕快去報警，原委一定要講清楚，這樣警察一定以公訴罪竊盜起訴你爸」。