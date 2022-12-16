新北貢寮鮑素有東北角瑰寶之稱，新北市貢寮區漁會將在本月18日於貢寮澳底漁港舉行產季活動，現場有100份超鱻現烤貢寮鮑、白帶魚免費試吃，以及限量100份680元的貢寮鮑超值福袋、100份早鳥嚐鮮價180元美味貢鱻餐盒特賣，邀請民眾嚐鮮。

新北貢寮地區養殖九孔已有40多年歷史，市府近年克服技術瓶頸，提升九孔存活率，產量漸有起色，雖然養殖占比較高，四季皆有貢寮鮑，但要吃鮮活海鮮，只能趁產季。

由於今年天候不穩，較晚降溫，往年九孔年產量約170公噸，今年九孔僅有約114公噸，鮑魚15公噸，不過新北貢寮鮑都在半開放潮間帶養殖池飼養，餵養紫菜，加上零用藥養殖、市府抽驗把關，因此品質並未有太大變動。

貢寮、金山、瑞芳等農漁會也會在現場擺攤展售在地優質農漁產品。（漁業處提供）

漁業處指出，貢寮區漁會本月18日上午9時將在澳底漁港舉行「鮑鱻料理之戰」，現場有10隊料理能手互相較勁，彼此激發貢寮鮑料理新創意，並在11時開賣100份美味的貢鱻餐盒，原價250元，早鳥嚐鮮價180元，另外11時20分也會開賣100份貢寮鮑超值福袋（內含貢寮鮑、白帶魚切塊及白帶魚捲等價值880元當季漁產品特價680元），11時45分也會發放烤貢寮鮑及白帶魚各100份，送完為止。

漁業處表示，貢寮、金山、瑞芳等農漁會也會在現場擺攤展售在地優質農漁產品，每年11月至隔年3月的貢寮鮑是盛產期間，最為鮮嫩肥美，白帶魚也是愈冷愈肥美，民眾前往東北角旅遊，一定要到當地品嚐，此外貢寮鮑也是輕鬆料理的美味食材，適合溫補料理。