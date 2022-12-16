民進黨九合一選戰大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理，新任黨主席預計明年1月補選，登記日16日截止，目前僅有副總統賴清德登記參選，陳其邁16日表示，投票率不會是太大問題。另外，針對民進黨高市正、副議長人選遲遲未定一事，陳其邁強調不會「難產」，目前都按照規畫執行。

陳其邁16日上午參加壽山動物園試營運記者會，被媒體問及民進黨黨主席選舉，要如何衝高投票率？「放心！不會有太大問題」，陳其邁指出，黨主席選舉16日登記截止，到目前為止只有賴情德登記參選，黨員們都非常關心黨內選舉，尤其是下任黨主席選戰，所以投票率應該不會是太大的問題，相信大家都會用投票的方式表達對黨的關心。

另外，對於民進黨高市議會正、副議長人選遲遲沒有定案，民進黨高市黨部也稱仍需要一些時間協商，可能無法達到中央黨部希望各地人選16日前定案的目標，正、副議長人選是否有難產的隱憂？陳其邁回應，不會，一切按照他們的規畫執行，黨部會按部就班做最好的規畫。