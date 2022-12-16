自稱是朱元璋後代的前台北市光信里前里長朱雪璋，因與「深海閻王」比武砍斷對方腳筋，遭判刑6年定讞後一度偷渡潛逃大陸，被大陸公安逮捕遣返台服刑，檢警追查其逃亡過程，發現朱妻吳佩樺曾陪伴朱躲在南部等待船隻，涉嫌藏匿人犯，檢察官因她戶籍在新北市，協助偷渡犯行在高雄，因此移轉其他地檢署偵辦，但因吳女最近將戶籍又遷回北市，北檢16日起訴她。

朱雪璋2016年2月與綽號「深海閻王」的武術家王毓霖相約比武，卻埋伏20多人偷襲砍斷王的腳筋，2020年5月最高法院依重傷害罪判朱6年徒刑，判決隔天，朱和妻子吳佩樺一度前往機場，企圖搭機離台遭攔下，知悉被限制出境，遂找黃姓徒弟等人協助偷渡赴大陸。

朱和妻子吳女在嘉義躲了1個月，找到漁船於6月間從高雄興達港搭舢舨出海，從廈門偷渡上岸。檢警2020年9月透過「兩岸共打」，將朱遣返回台發監執行。

北檢調查後認為吳女當時戶籍在新北市，協助朱偷渡犯行也不在台北市，聲請移轉由其他地檢署偵辦。但檢方發現吳女最近將戶籍又遷回北市，北檢具有管轄權，依藏匿人犯罪起訴她。