民進黨2022大選檢討小組前天開第3場會議，與會者直指「抗中保台」被國民黨反操作為戰爭恐懼，擔任召集人的桃園市長鄭文燦昨稱，民進黨在兩岸論述要做一些調整。對此，國民黨立委陳玉珍16日質疑，重點在於照顧基層百姓生活，但綠營檢討都沒有討論這些，只是一直在談意識形態，檢討不出正確答案，對國民來說是壞事。

民進黨九合一大選中慘敗，外界普遍認為，結果顯示意識形態操作已難讓厭倦藍綠惡鬥的中間選民接受，但有「務實台獨工作者」之稱的副總統賴清德，先是宣布角逐黨魁大位，未來還要朝2024年總統大選前進，外界認為民進黨路線可能會改變。

對此，陳玉珍上午受訪表示，民進黨敗選後沒有真正檢討到核心，綠營選戰失利的原因很明顯，疫情期間國人非常努力防疫，但政府沒看到先前的口罩、疫苗及快篩之亂，造成民眾不確定感，加上經濟又不好，很多人沒有生計，真正解決問題的核心應該是在民生和經濟。

陳玉珍感嘆，這幾年來，只看到民進黨在護航高端，雖然大家支持國內生技產業，但重要在於基層百姓生活要顧到，「如果他們檢討裡面都沒有含這些，只是一直在談意識形態，對國民來講不是壞事嗎，他們檢討不出正確答案。」