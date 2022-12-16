警方逮捕指揮槍手開槍的楊姓嫌犯。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

配合移車的郭姓嫌犯因檢警蒐集到新事證，再將他拘提到案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

發生在九合一大選前的台南88槍學甲槍擊案，遲未破案，台南市議會上午針對槍擊案召開專案報告，台南地檢署中午也發布聲押涉嫌籌畫的共犯之一、46歲住學甲的楊姓男子，楊與洪政軍屬同一層級，於本案中教唆槍手孔祥志開槍，另名遭聲押共犯為全案最早逮捕的夜市管理員郭姓男子。

11月10日發生的學甲槍擊案，迄已1個多月仍未破案，各界都相當關注案件進度。台南地檢署襄閱指出，近日專案小組調取相關資料分析後，因掌握新事證，於12月14日上午拘提之前緝拿到案，兩度交保的郭姓共犯，另，還有一名上層共犯即洪政軍的好友楊姓嫌犯到案。經檢察官訊問後，認2人均違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，15日晚間向法院聲請羈押禁見。

台南市警察局副局長吳敬田指出，槍擊案今天已有突破，包括一名牽涉、指揮籌畫的46歲楊姓共犯到案，另也發現新事證，重新拘提郭姓共犯，相關細節將於下午在學甲分局說明偵辦進度。