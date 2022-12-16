桃園市中壢區一輛大貨車昨上午停在元化路271巷，23歲李姓駕駛下車處理汙水道改善施工，因忘拉手煞車，導致大貨車「倒退嚕」，撞上後方停在路邊的小貨車，所幸未波及其他用路人與車輛，經酒測，李男酒測值為0，警方後續將釐清相關肇事責任。

因前方大貨車駕駛未拉手煞車，車子向後滑行，波及停在後方的車輛，擋風玻璃被撞爛。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中壢警分局指出，李男昨日上午10時許，駕駛大貨車停在中壢元化路271巷14號前，下車處理汙水道改善工程施工，他熄火下車時，忘記拉手煞車，導致整輛大貨車向後滑行，直接撞擊後方停在路邊的小貨車，造成小貨車後方擋風玻璃整片碎裂。

從監視器畫面可見，大貨車正在倒退嚕時，一旁還有民眾走過相當危險。經實施酒測，確認李男酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清肇責，若有違規將依法告發。

警方呼籲，車輛臨停應確實拉起手煞車，若在斜坡上，可以在下方輪胎放顆石頭（上坡放後輪、下坡放前輪），避免車輛滑動減少意外發生，才能維護用路人安全，若有未拉手煞車而導致事故，或造成用路人受傷，都會依法追究毀損與傷害責任。