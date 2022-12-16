桃園市長鄭文燦日前表示，民進黨在兩岸論述需調整，而在民進黨的檢討會中有討論到，「抗中保台」也被反操作為戰爭恐懼；對此，民進黨立委林俊憲表示，民進黨黨章很清楚，以台灣優先，未來要讓民眾更清楚，兩岸關係產生變化，問題不在台灣。「抗中保台」是必要的，但做法上要調整。

林俊憲說，如果是台灣破壞兩岸關係，國際壓力就會在台灣身上，現在不是，是國際都支持台灣，大陸跟所有周邊國家的關係都不好，大陸趨於和平的威脅，必須讓民眾了解，台灣要採用跟以前不一樣的立場。

他認為，民進黨的基本立場不變，只是未來處理兩岸的方式手法或對外必須加強調整。

林俊憲表示，台灣各黨要以台灣民主自由為主，而誰對我們的安全有威脅？如果是來自陸方；抗中保台必要的，民進黨不會因為選舉失敗，就改變中華民國的立場，而是手法、做法上的調整，讓民眾不要被恐懼牌嚇倒。

林俊憲表示，不要讓民眾覺得兩岸有軍事武力衝突，大家必須有更好方式，大陸對台灣威脅很清楚，是任何政黨無法迴避，抗中保台是必要的，但有方法上的問題。