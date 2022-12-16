台灣50指數最新季度調整，成分股新增遠東新（1402）同時刪除友達（2409），另台灣高股息指數季度調整也新納入台塑（1301）等26檔，刪除中鋼（2002）及陽明（2609）等5檔。相關指數成分股變動，預計今天盤後生效，預期相關個股將有大幅變動，投資人家留意尾盤最後一筆爆量甩尾。

台灣高股息指數成分股此次首度將30檔擴大至50檔，一口氣納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY等26檔。另刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等5檔。

台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為12月19日、20日、21日、22日和23日。

台灣50指數成分股新增遠東新，刪除友達。台灣中型100指數成分股納入奇鋐、友達、中石化等三檔，成分股刪除遠東新、超豐、裕日車等3檔。台灣資訊科技指數成分股納入奇鋐，成分股刪除超豐。台灣發達指數成分股納入中石化，成分股刪除裕日車。