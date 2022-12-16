全球新冠肺炎疫情趨緩，百萬台商盼盡快恢復兩岸小三通。國安會秘書長顧立雄表示，絕對不會拖過春節。陸委會也稱，過年前復航是努力目標。國民黨今呼籲，因涉及台胞農曆春節行程安排與航班規畫，民進黨政府相關規畫仍應及早宣布。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，當前兩岸關係不好，兩岸沒有溝通管道，才容易出現諸如禁止我農漁產輸陸的惡性螺旋，現在只要民進黨政府宣布增加航點、航點與開放小三通，就是向對岸釋放善意的機會，對台灣絕對是好的。

林祖嘉指出，為爭取恢復小三通，金門相關人士已經去大陸好幾次，看過檢疫、檢驗等相關要求也沒有問題，現在就是民進黨政府放跟不放問題。

林祖嘉說，台灣疫情趨緩，明年1月底就過年，屆時將有大量台商有來回兩岸需求，增加航班、航點與恢復小三通勢在必行；考慮台商經營事業行程必須及早安排，小三通航班也要跟航空公司、機場協調，時間已非常趕，再拖就來不及。

行政院長蘇貞昌稱開放小三通恐讓陸人來台搶藥，林祖嘉也直斥是無稽之談。林表示，現在開放的都是台灣的人回來，談的都是台胞與台商移動，沒有大陸觀光客問題，沒有搶藥問題，搶藥說是不對的，就是想做不想做問題。

林祖嘉說，大陸已經表示對於開放航班航點沒有任何障礙，大陸航空公司也有意願增加航班與航點，兩岸航空協議也早有規定，只要跟對岸告知要恢復以前的班機，也根本不存在民進黨政府稱要再協商問題。

國民黨文傳會主委洪孟楷籲，當前兩岸交通運量不足，因應台商、台生、台胞返台過年需求，應於農曆年前循序漸進開放小三通，並盡快恢復兩岸全部航點航班；蔡英文總統曾稱要逐步恢復兩岸人民健康、有序交流，那就從小三通復航做起。

洪孟楷說，任何政府都有責任提供台灣人民安全、迅速、便利的返家之路，請民進黨政府正視權益，放下政治意識型態，勿用仇視性語言製造對立與衝突，犧牲台灣民眾回家的權利。

洪孟楷表示，因疫情因素，很多台商、台生、台胞已約3年沒返台過年了，如今疫情趨緩，距農曆年只剩一個多月的時間，應該盡快宣布恢復小三通的時程，讓台灣人回來過年團聚不應該這麼難。