因選秀節目《超級偶像》出道的朱俐靜今年7月不敵癌症過世，享年40歲，今(16日)是朱俐靜辭世後的第一個冥誕，而她安靜以久的IG、FB稍早久違發文，由親友代為宣布將捐出兩場慈善拍賣會的所得，除了捐給清寒學生，也會捐助她生前合作過的公益基金會，將愛傳播下去，而捐出的金額「121681元」，也藏有朱俐靜的生日密碼「1981年12月16日」，讓粉絲相當感動。

朱俐靜2年多前罹患乳癌，今年7月3日不幸病逝，家屬在她過世一天後才公開朱俐靜死訊，讓粉絲相當震驚，而她最後一次出席公開活動是去年10月，當時她拖著病體出席台南「將軍吼音樂節」，在台上開心表示：「不管今天是唱新歌舊歌快歌慢歌，都希望帶給大家好的回憶，因為我們終於在這裡碰面了，我真的超期待的！」，並在喝水時希望大家能給她「整齊的掌聲」，成為最後心願。

今稍早，親友在朱俐靜的IG、FB同步發文，寫下：「這是第一個壽星遠行的生日，但絲毫不影響喜愛Miu的朋友對她的心意，前兩個月我們以Miu的名義舉辦了兩場慈善拍賣會，扣除必要開銷後的盈餘已捐助三個單位，包括長庚大學清寒學生獎助學金，用來幫助弱勢學生順利完成學業，以及Miu 生前多次代言合作的，萬海航運慈善基金會『讓愛閃耀』與創世基金會『寒士吃飽30』，延續她生前推動公益的努力」。

親友表示：「雖不知道Miu現在旅行到哪一站，今天的她一定是大聲唱大聲笑的開心慶祝著，對她的祝福，相信無論她在哪裡都能接收得到，Happy birthday to Miu」，讓不少粉絲感動留言獻上祝福。而她生前好友Lulu（黃路梓茵）今年奪下金鐘獎，卻被酸民留言指在新聞上都沒提朱俐靜，「真的是好朋友嗎？船過水無痕的樣子」，Lulu則生氣回應：「我完全無法理解你說的話。我跟她之間的情感提與不提，在我心中的份量都是一樣的，不用外人加以置喙」。