高雄王姓女子與男友同居，多次發生家庭暴力行為，嚇得男友在2021年聲請保護令，沒想到王女分手後仍不甩保護令限制，多次到前男友家做出恐怖舉動，除了砸車、潑漆外，王女更在2022年2月到前男友家縱火，王女雖辯稱沒有殺人意圖，只是心情不好，但高雄地方法院仍依殺人未遂罪判王女徒刑5年6月，違反保護令部分則判徒刑5月，可上訴。

王女與男友同居後，多次發生家庭暴力事件，男友在2021年向高雄地院聲請保護令並分手，但王女仍不甩保護令規範的「應遠離當事人住所至少100公尺」，多次到前男友家破壞搗亂，使得前男友不堪其擾。

王女在2022年1月先騎車到前男友住所外，用球棒把前男友的車砸爛，2022年2月又到前男友家對著車子噴黑漆，但這些舉動都不足以發洩王女的怒氣，而王女更是變本加厲，做出恐怖舉動。

王女在2月19日凌晨，帶著裝有汽油的塑膠桶到前男友家外面，將汽油潑灑至前男友家門口並放火，所幸火勢由警消人員撲滅，無人員傷亡。

高雄地院審理時，王女辯稱，自己並沒有要殺人、燒燬住宅及恐嚇的意思，她只是當時情緒不佳，且王女在放火後的2天，與另名曾姓男子發生爭執，王女也出言恐嚇說，他們家的情形，就是下次你家的情形，使得曾男相當害怕。

法官認為，王女雖有精神問題，但依醫院的精神鑑定報告，可以知道王女未達辨識行為違法能力有顯著減低的情形，且王女明知保護令存在事實，卻一再違反，因此依殺人未遂罪判王女徒刑5年6月，恐嚇、違反保護令部分則判徒刑5月，得易科罰金，可上訴。