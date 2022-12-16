2022年已走入尾聲，今年度最受關注的教育新聞，當屬由前新竹市長林智堅等綠營政治人物所起的論文門事件。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(16)日公布年度十大教育新聞並特別提到，在台大國發所任教的國安局長陳明通為「論文門」關鍵人物，他對此起學倫歪風難辭其咎。有鑑於這起事件對台灣高教的惡劣影響，特將年度教育「金驢獎」頒給台大國發所。

全教總發布「2022年台灣十大教育新聞」，其中由爭議不斷、亂象頻傳的雙語政策獲選頭條，「雙語政策」並與「台大國發所」共同獲得年度金驢獎。

全教總提到，其他入選的十大新聞橫跨各教育階段，依序包含：(1)雙語政策去專業化，語言教育雙貧乏。(2)政治人物洗學歷，歪風混淆政學分際。(3)少子女化風暴下，退場條例終於上路。(4)保障代理教師權益，教育部啟動修法。(5)調降師生比終啟動，台灣幼教新篇章。(6)漠視現場困境，特教法修法為德不卒。(7)爭議多年，解決導護問題還需加把勁。(8)考招新制＋雙聯學制，高中現場好忙。(9)退撫新制將上路，基金永續成為關鍵。(10)新版教師法上路，學校現場紛擾不斷。

對於雙語政策的問題，全教總文宣部主任羅德水表示，語言政策攸關國家發展與民族認同，台灣並非英語系國家，卻傾舉國之力推動雙語政策，這不只在中小學已出現捨本逐末的教師甄選亂象，高教體系則有中文系教授得進行全英文授課，錯誤的政策如繼續執行下去，犧牲的將會是全體學子競爭力。

至於近來不斷傳出政治人物涉及論文抄襲問題，全教總理事長侯俊良指出，從林智堅到桃園市長鄭文燦，兩人的指導教授都是陳明通，顯見台大國家發展研究所是這起事件的風暴中心。相關事件對我國高教產生惡劣影響，因此並列今年度的「金驢獎」，希望台大能以更高標準要求師生，重拾社會信任。

羅德水指出，從九合一選舉結果看來，社會厭惡政治人物洗學歷，無法接受政治人物抄襲造假，特別是少數被撤銷學位仍大言不慚，聲稱自己為原創者，政黨與政治工作者唯有深刻反省，真誠向國人致歉，才是面對錯誤時應有的態度。

羅德水也說，至於多年來深陷論文抄襲醜聞的大學，更應勇敢承認高教體系長期姑息縱容，就是導致政客洗學歷歪風的最直接原因。大學端唯有嚴肅面對各界批評指教，積極釐清政學分際，以同一標準檢驗遭指涉的朝野政治人物，證明其確有能力自我修正與調適，才有機會導回學術正軌、重新贏得社會信任。