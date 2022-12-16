交織著遊子的鄉愁、國族的飄搖，青春的吶喊，雲門舞集創辦人林懷民代表作《薪傳》，將在2023年雲門成立50周年之際重現。林懷民表示在劇場資源貧脊的年代，僅僅運用幾塊布和彩帶，和舞者們賭上一切，跳出對苦悶青春的吶喊。

《薪傳》描述先民費盡千辛萬苦渡黑水溝，來台拓荒，林懷民表示，與其說是呈現先民來台的過程，不如說是表達了當時雲門創團舞者的苦悶，「當時只有演出才能拿到錢，有些人就是餓著肚子跳舞，大家都很認真跳舞，但沒有人知道我們未來有沒有前途，這裡面有很大的苦悶，這齣舞是一種大爆發，是我們這群年輕人的吶喊。」

林懷民表示，整部作品90分鐘，舞者全程用盡氣力表現戲劇張力、撐起空蕩的舞台，中間沒有多少時間休息，跳到最後是靠著意志力支撐著身體，真情表現出一整個時代的拚搏。

林懷民用了40天編完舞，整齣作品充滿了他和創團團員們年輕時的衝動和苦悶，「那一年我31歲，創團舞者之一鄭淑姬25歲，我們把舞編完、跳完，這很重要，在台灣現代舞還沒發展的年代，觀眾看見舞蹈，讓舞者有了尊嚴，成為一件事情，也可以到全世界去演，在最窮苦的時候，《薪傳》從中醞釀而生。」

林懷民回憶，這部作品也呈現了他的鄉愁，1978年他拿了洛克斐獎學金到紐約遊學，「當時中國和美國密切往來，作為一個在紐約的台灣人，有自己的焦慮；首演那天，還遇上美國宣布要跟台灣斷交，這不是我可以料想的事情。」

相較於劇場發展多元，舞台布景服裝等各層面技術皆成熟的現今，《薪傳》當年運用白布、紅布以及許多彩帶說故事，林懷民表示，當時沒有太多經費，使用有限的資源，施展創意，白布可以是大海、船帆，也可以是裹屍布，紅布則象徵著孕婦生子，彩帶則象徵著香火的延續。

44年過去，現在再重新復排，林懷民表示，現在的年輕舞者比當年的創團舞者平均身高高了7公分，「現在排這支舞，除了是展現50年來台灣培養的舞者模樣，也是獻給疫情這三年來，有一群年輕人失落了三年的青春，這支舞也許可以激勵、安慰他們。」