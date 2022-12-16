《嗨！營業中》吳映潔、炎亞綸、庹宗康、姚元浩、莎莎、浩子、工讀生張立東到大平國小，包辦全校下午茶伙食任務，看著四面八方湧出的同學就像是螞蟻雄兵般的聚集，讓夥伴們看到這場景覺得太震驚。

姚元浩（左）與莎莎。（好看娛樂提供）

準備餐點時，現場做起了市調，問小學生認識莎莎嗎？小學生直說：「啥？莎莎是誰？」然後一旁炎亞綸接著問，知道我叫什麼名字嗎？同學一臉天真回說：「阿北？」大夥瞬間笑翻天。炎亞綸連忙說，不是阿北！是阿布。

姚元浩（左起）、莎莎、張立東、吳映潔、炎亞綸、庹宗康、浩子。（好看娛樂提供）

後來發現在大平國小裡頭人氣最高的是「雙浩」，因為小學生們都看新兵日記，簇擁著「雙浩」人群都散不去，小學生熱情對姚元浩說，你當排長的時候很帥，姚元浩開心回說，現在也是啊！我還沒退伍。小學生因為太緊張對浩子說錯話，你是我的粉絲耶！隨後糾正說，你是我的偶像，場面逗趣。

《嗨！營業中》本周播出第11集，小幫手邀請女神郭書瑤。（好看娛樂提供）

這次邀請女神郭書瑤、歌手琳誼、魏嘉瑩擔任小幫手，因為人潮實在太多，眾人在等待餐點的時候，店長吳映潔玩起鬼抓人遊戲，開始追著小學生，讓他們度過了難忘的下午茶時光。