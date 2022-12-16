德國代納邁．諾貝爾防務公司將RGW 110 HH-T視為鐵拳3（Panzerfaust 3）系列的直接繼承者。（Youtube）

匈牙利武裝部隊將成為德國代納邁．諾貝爾防務公司（Dynamit Nobel Defence, DND）新開發的110釐米無後座力榴彈武器（Recoiless Grenade Weapon, RGW 110 HH-T）反坦克武器的試點客戶。其縮寫意思為高爆反坦克/高爆塑型榴彈-雙聯彈頭（HEAT/HESE-Tandem），非常直觀的武器名稱。

據據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）15報導，該公司的發言人向媒體證實。據該代表稱，2022年12月9一家合資公司已經收到了一份製造和供應RGW 110反坦克武器的合約，大約在2年前代納邁．諾貝爾防務公司就已經與匈牙利政府簽署了一份備忘錄，根據該備忘錄將共同成立一個合資實體在匈牙利進行生產。

目前合資企業現在已經成立，合約由代納邁．諾貝爾防務公司執行長杭貝克（Michael Humbek）和N7控股公司（N7 Holding Ltd）的執行長帕爾科維奇（László Palkovics）共同簽署。

生產將在位於布達佩斯東南120公里的基什孔費萊吉哈佐（Kiskunfélegyházá）進行，並很快會那裡建造一個專門用來生產RGW 110的新工廠。據代納邁．諾貝爾防務公司代表稱，這間工廠也會納入該司的供應鏈，未來不只提供給匈牙利國內，還可以為外國市場供應RGW 90和RGW 110武器。而DND總部設在德國布爾巴赫，據瞭解，RGW系列的彈頭部分仍將繼續在得國布爾巴赫生產。

DND將RGW 110 HH-T視為鐵拳3（Panzerfaust 3）系列的直接繼承者，以慶祝鐵拳3反坦克武器今年在德國聯邦軍服役30週年。據DND稱，儘管該武器已經相對老化，但仍在烏俄戰爭中成功地展示了「戰鬥力和破壞力。」

據該公司稱，RGW 110 HH-T旨在吸取Panzerfaust 3-IT彈頭的優點，並將其與RGW系列的人體工程學和操作理念相結合，總的來說，新的彈頭將更短，並具有一個符合人體工學的攜行筒，帶有預高裝藥量，這可以超越原先鐵拳3 DM72A1彈頭的穿透性能，提升到穿越反應裝甲（ERA）後，還能擊穿1,000釐米的均質裝甲（RHAe）的能力。

新的彈頭將更短，並具有一個符合人體工學的攜行筒。（Dynamit Nobel Defense）

與Panzerfaust 3相比，RGW 110 HH-T還輕了約4公斤，有效射程可達800米，可以在大約2倍的範圍內攻擊目標。由於改進了瞄準系統，這套系統與它的前輩相比還具有更高的精確度。

德國代納邁．諾貝爾防務公司創辦人即為提供諾貝爾獎的瑞典化學家阿佛烈·諾貝爾，該司代表武器系統為鐵拳3反坦克武器、DM-11反坦克地雷、AT-2反坦克地雷，並且參與了G-11無彈殼子彈的開發。