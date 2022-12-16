民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農提出松機遷移、延長兵役等政見，遭到國民黨文傳會副主委黃子哲轟是「膿包」，讓吳直言「國民黨主管言行不入流，完全不能接受。」對此國民黨立委補選參選人王鴻薇反問，過去民進黨和側翼對國民黨有少攻擊過嗎？像是一直說前高雄市長韓國瑜是草包，要吳怡農真的不要雙標「綠能你不能」。

王鴻薇說，如果吳怡農覺得自己不是膿包，那就拿出具體作為證明自己不是，正所謂「進了廚房就不要怕熱」，要吳怡農對於所有的檢驗，請用正面的態度面對。

王鴻薇表示，至於攻擊、霸凌等控訴，大家可以想想看，過去民進黨和側翼針對對立的政黨有少攻擊嗎？像是過去一直說韓國瑜是草包，或者是說台北市長柯文哲是4％仔、檳榔，如果吳怡農覺得委屈，可以看看民進黨側翼、政治人物有多少霸凌、羞辱政敵的經驗，民進黨還有吳怡農真的不要雙標，不要「綠能你不能」。

另外，王鴻薇昨晚被網友問到，是否會找韓國瑜來輔選，王也承諾「會找韓市長當分身拉票」。