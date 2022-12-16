大陸鷹媒《環球時報》前總編輯胡錫進16日一早才在個人微博發布「微服私訪」北京快遞業，主管表示：全部陽過，正常上班貼文沒多久，「老胡」自己發文宣布，我陽了。

胡錫進貼文稱，「老胡陽了哈，今天早上測出來的，比兩周前我預測自己會在一個月之內中招早了很多天。」

他說：「老胡陽了好啊，因為我是放開封控的輿論支持者之一，有人給我貼『躺平派』標籤，現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是『不足以平民憤』。過去一個多星期，老胡去了醫院、急救中心、商超、快遞公司等『複雜地方』採訪，我是預感到自己很難躲過的，但也抱著可以『在刀尖上跳一個漂亮平安舞』的僥倖，很注意個人防護。但前天夜裡我採訪完快遞公司，回來後就覺得有不適，夜裡疑似發燒，但沒測。昨天下午才發現自己真的發燒了，但當時是陰性，今天早上測出來兩道槓，這下『踏實』了。「

「我的症狀算不上很重，昨晚燒到38度4，到目前我一共吃了兩片退燒藥，別的暫時什麼藥都還沒吃過。我覺得挺過今天，應該就沒事了。我個人對疾病的承受力比較強，過去當總編16年，我只請過兩天病假，發燒時照寫社評不誤。現在沾上新冠，也基本不會影響我做什麼事。當然，從昨天開始，我就停止了外出採訪，在轉陰之前，我將嚴格居家隔離。」胡錫進道。

「我周圍的親朋好友大部分都染上了，但大家都挺樂觀的。國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一分子。做這樣的一分子，我覺得很踏實」胡錫進強調。