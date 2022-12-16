北斗鎮14日深夜發生魚羹店和販賣機店內15台機台回被砸毀。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

北斗警分局將涉嫌動手的王姓、彭姓男子及在場助勢等9人依法拘提送辦。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化北斗鎮14日深夜發生魚羹店和販賣機店內15台機台回被砸毀，北斗警分局投入偵辦，發現因感情糾紛，王男先揪5人，以啤酒瓶、鐵器和徒手等方式將彭男爆打成傷。彭男事後再教唆4名友人砸毀王男經營與出租的店面，警方已將涉嫌動手的王姓、彭姓男子及在場助勢等9人依法拘提送辦。

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據了解，王男、彭男都30多歲，各組家庭，王男氣憤彭男介入他的家庭生活、導致離婚，老婆雖已成前妻，卻不滿彭男都已婚，還繼續對前妻勾勾纏，因而糾眾動手教訓，彭男被打傷後，也不甘示弱，呼朋引伴連砸兩店報復。

北斗警分局初步調查 ，王姓男子等5人先藉故約出彭姓男子後，以啤酒瓶、鐵器及徒手等方式攻擊，將彭男暴打、圍毆成傷。

數小時候，彭姓男子另教唆4名友人，持棒球棍，前往王姓男子等人出租給他人選物販賣機店及所經營之魚羹店，砸毀魚羹店內物品及選物販賣機店內15台機台。

北斗分局獲報後，即成立專案小組，追查相關事證，報請彰化地檢署檢察官指揮，拘提嫌疑人等9人到案，全案訊後將雙方依組織犯罪、傷害、恐嚇及妨害秩序的聚眾鬥毆等罪移送偵辦。

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