韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)2022年營運表現顯著復甦，在消費旺季及展店效益帶動下，第四季營運動能持續暢旺。豆府股價11月中觸及199.5元新高後回測178元支撐，近期緩步震盪墊高，今（16）日持平開出後小漲0.54％至185.5元，位居觀光類股漲勢前段班。

豆府受惠疫情趨穩、展店效益及暑期消費旺季挹注，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利0.83億元，季增達4.48倍、年增達120.5倍，創歷史次高，每股盈餘3.25元。前三季歸屬母公司稅後淨利1.61億元、年增達近1.41倍，每股盈餘6.25元，雙創同期次高。

豆府11月自結合併營收2.1億元，雖較10月2.34億元減少10.06％、仍較去年同期1.9億元成長達10.86％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收21.64億元，較去年同期15.89億元成長達36.16％，持續提前改寫年度新高。

豆府11月營收持穩高檔，主要受惠疫情逐漸解封，百貨周年慶帶動消費來客數增加，以及展店效益顯現挹注。展望後市，在百貨周年慶加持、聖誕佳節及跨年消費旺季到來，豆府規畫再新展1家「姜滿堂」，可望挹注營運成長動能、使第四季營運持續暢旺。