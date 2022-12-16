受到美股大跌影響，日經16日一度也摔至28,582.37點，來到近兩周新低，早盤結束時，日經收27,620.66點，跌431.04點或1.54%，周線目前跌1%。東證收1,959.39點，跌14.51點或0.74%，周線變化不大。

分析師指出，日股跌幅沒有像美股那麼大，但大型類股普遍疲弱，像是股票要1拆3進行分割的迅銷跌2.74%，晶片族群東京威力科創與愛德萬測試分別跌4.1%與3.35%，軟銀也跌3.58%。

索尼下跌1.31%，日經新聞16日報導，日本索尼正考慮投資高達數十億美元，在日本西部熊本地區，興建一座智慧手機所需的影像感測器製造工廠。不過，索尼尚未對此消息有所評論。

相反地，東芝一度逆勢大漲3.4%，原因是日本4家主要銀行已同意借錢給JIP公司（日本產業夥伴）所領軍的集團。JIP現在有了這1.2兆日圓，約88億美元資金後，離收購東芝又向前邁進一大步。

經濟數據方面，由於需求疲弱加上成本大增，日本12月製造業PMI（採購經理人指數）下滑至兩年多新低，再度跌破指標50。相反地，服務業卻是持續成長且逼近52位置。