18日晚上11點的世界盃冠軍賽，梅西（Lionel Messi）即將迎來第2次衝擊大力神盃的機會，同時也是個人在世界盃的最後一場比賽，5度參與世足並列史上最多的梅西，已經在世界盃經歷多場經典戰役，有一卡車的紀錄在等著這位阿根廷球星一一去突破。

擊敗上屆亞軍克羅埃西亞的4強賽，也是梅西生涯第25場的世界盃比賽，追平了前德國國家隊隊長馬泰斯（Lothar Matthäus）的出賽紀錄，若梅西出現在對陣法國的決賽舞台，將成為史上第1位達成26場世界盃比賽的球員。

義大利傳奇左後衛馬迪尼（Paolo Maldini）保持著世界盃出賽時間最多的紀錄，在場上奮戰了2217分鐘，梅西本屆出賽6場比賽，而且場場先發的他還沒有被中途換下場休息過，讓梅西以2194分鐘緊追在後，若在決賽中出賽超過23分鐘，將成為此紀錄的保持人。

梅西在世界盃生涯當中，共13場比賽有著得分或者助攻的紀錄，與巴西傳奇名將「外星人」羅納多（Ronaldo Nazario）並列第一，梅西有機會在決賽上創下新猷。

自1996年建立完善的數據以來，梅西在5屆世界盃當中拿下11顆進球、8次助攻，19度參與球隊進球的時刻，加入了克洛澤（Miroslav Klose，16球、3助攻）、羅納多（15球、4助攻）及穆勒（Gerd Mueller，14球、5助攻）的行列，梅西可望在決賽上一舉超越這3位傳奇球星。

參加過4屆世界盃的克洛澤，替德國拿下了18場勝利，梅西也靠著本屆進帳的5場勝仗與克洛澤並列第一，若阿根廷如願拿下睽違36年的世界盃冠軍，同時梅西也將正式成為在賽會史上奪勝次數最多的球員。