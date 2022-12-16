一名世新大學18歲俞姓男大生昨（15）日晚間9時許，騎機車載女友行經中山南路與愛國西路口時，疑似因天雨路滑機車突然失控自撞路緣，兩人雙雙摔在地上，男大生當場沒生命跡象，送台大醫院搶救後不治，後座蔡姓女友受到輕傷，經警方抽血後確認沒有酒測，據了解，男大生曾指導母校高中畢業歌曲MV，參加大賽獲得全國冠軍。

警方調查，昨（15）日晚間9時許，俞姓機車騎士（18歲）載著蔡姓女友（19歲）準備返回新北市家中時，行經中山南路與愛國西路口時，疑似天雨路滑機車突然失控，不慎撞上路緣，兩人雙雙摔在地上。

警消到場後發現，俞姓騎士當場已經沒有呼吸心跳，緊急送往台大搶救後仍宣告不治，蔡姓女友則是四肢擦挫傷，暫無生命危險，警方目前排除酒駕可能。

據了解，俞男曾在高中時與同學共同執導畢業歌曲，奪得全台冠軍，畢業後如願考上世新大學圖文傳播學系，對於拍照、攝影有著高度的熱誠，不料卻在返家途中發生意外身亡，令人惋惜。