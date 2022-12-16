氣溫驟降，慢性病患都得特別留意。急診科醫師觀察，隨著天氣轉涼，近期急診病患約增加2、3成，多為心血管、腦血管急症。由於天冷會造成血管收縮，影響血壓、增加栓塞風險，面對即將來襲的寒流，醫師提醒長者非必要就別出門，特別留意頭部、頸部的保暖，另慢性病患若出門應攜伴，避免出意外時無人協助。

新光醫院急診醫學科主任張志華表示，近期急診病患約增加2、3成左右，與天氣轉涼相關，大部分是心血管、腦血管的急症，亦有一氧化碳中毒個案。冬季許多民眾都會緊閉門窗，熱水器瓦斯燃燒不完全就會導致一氧化碳中毒，而心血管、腦血管的急症則多為高血壓、糖尿病等慢性病患，常見心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風、腦出血等。

張志華說，血管遇上溫度的變化時，會出現「熱脹冷縮」現象，天氣太冷時，血管收縮、阻力變大，血壓就會上升，在高溫環境下則會放鬆。一些民眾冬天喜歡泡湯，但結束泡湯出來時，血管就會收縮，這對年輕人來說還好，但對血管彈性不好的慢性病患就較危險，突然的放鬆、收縮，會導致血管裂開，或增加血栓風險，造成心肌梗塞。

寒流即將來襲，張志華提醒民眾天冷盡量不要出門，尤其長者非必要就別外出，若不得已要出門，特別要留意頭部、頸部的保暖，可戴上帽子、圍上圍巾。慢性病患盡量別泡溫泉，避免血管突然放鬆、收縮，出門時應攜伴，避免突然倒下無人協助。