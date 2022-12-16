體驗過付費導覽解說的遊客紛紛表示更深入認識阿里山。（林務局嘉義林區管理處提供）

阿里山社區解說員向遊客仔細介紹阿里山林業文化歷史及自然生態。（林務局嘉義林區管理處提供）

阿里山國家森林遊樂區導覽解說服務DM。（林務局嘉義林區管理處提供）

阿里山國家森林遊樂區導覽解說服務DM。（林務局嘉義林區管理處提供）

為推廣阿里山國家森林遊樂區生態旅遊，林務局嘉義林區管理處持續推動付費導覽解說服務，將地方居民生活經驗、在地故事、耆老口述歷史，轉換成專業、接地氣的解說題材，2022年5月試營運至10月底，已服務125團1336位遊客，獲得95％遊客高度肯定，直誇專業！導覽好精彩！

嘉義林管處自2020年起委託社團法人台灣生態旅遊協會執行「阿里山國家森林遊樂區社區發展與解說導覽員輔導培力計畫」，歷經2年系統性培訓，470個小時課程訓練，與多次分組解說演練、遊程帶隊實習，共有31名學員通過筆試及口試考核，成為嘉義林管處授證核可的「阿里山國家森林遊樂區」解說員，25位解說員是遊樂區內4村在地居民，其他為遊樂區內工作人員。

為讓遊客來阿里山旅遊能更深度認識「阿里山國家森林遊樂區」百年底蘊，嘉義林管處持續發展、推動付費導覽解說服務，「讓在地人說在地故事」不但為居民帶來收益、提供遊客專業解說服務，也藉由解說員認養「水山步道」的回饋計畫，進行步道巡護及自主生態調查，提升永續旅遊環境品質，進而建構屬於森林遊樂的循環經濟模式。

阿里山森林遊樂區付費導覽服務目前已服務上千位遊客，95％遊客對導覽遊程感到滿意，許多遊客真心回饋，表示「來阿里山好多次了，這次是我第一次真正認識阿里山！」、「解說員精彩的導覽，使我們的家族旅遊令人難忘」，更有多次上山的遊客因解說員的導覽，「讓我重新認識阿里山遊樂區」。

由解說員2022年正式成立的「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」，可透過電話、LINE、FB或google表單方式接受預約導覽解說，每日上午9點在遊客中心接受現場遊客自由報名，全程使用語音導覽耳機減少干擾，2022年底前推廣價每人150元（原價200元，國小以下免費）。

目前解說導覽路線為阿里山旅遊經典路線，從沼平公園經姊妹潭、受鎮宮往香林神木、巨木群棧道，終點為神木車站，全程3小時，可一覽阿里山國家森林遊樂區最知名的景點，由合格導覽解說員介紹阿里山百年林業文化歷史，帶領遊客觀察遊樂區豐富的自然生態。

導覽預約專線：0910-085-598（您幫我，我就發）、Line ID： a0910085598、電子郵件：[email protected]、FB粉絲專頁：阿里山生態旅遊。

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