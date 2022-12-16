國民黨老將「剉咧等」？藍青年喊世代交替引黨內漣漪 羅智強這樣說

近期國民黨內「世代交替」話題正盛，本屆議員選舉中，主動交棒給年輕人的台北市議員羅智強表示，他就是深感國民黨過去沒有做好世代傳承，自己這次選舉才會提拔3個年輕助理，「世代交替不是喊口號，要身體力行」。

羅智強今年初就表明不競選連任台北市議員，要將棒子交給辦公室主任楊植斗，而楊植斗最後也不負期望，順利當選。

羅智強今表示，過去很多人都會說年輕人不支持國民黨，這點國民黨確實要深自反省，但這兩三年風氣已經慢慢地改變，國民黨對於年輕人的提攜、世代傳承的工作都在加速進行，也讓社會大眾看到國民黨新的活力。

羅智強說，他自己也提拔3個年輕的助理，且平均年齡不到30歲，分別為楊植斗、當選雲林縣議員的陳芳盈以及當選台南市議員的蔡宗豪，他表示，自己就是深感過去國民黨長期被大家詬病沒有做好世代傳承，沒有做好年輕培養的工作，才會決定提拔後進，因此他覺得「世代交替」不是喊口號，而是要身體力行來做。