民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。（邱臣遠辦公室提供）

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案延燒，檢調人員昨在立法院會期間大動作進入高虹安辦公室搜索，挨批是選後算帳。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠16日一改過去保守態度，稱此案受社會高度關注又牽涉高度政治性，檢調不應政治辦案，外界也不該「三人成虎」、「曾參殺人」，用輿論對高虹安判刑。

檢調昨兵分八路搜索，約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇及前小編「公衛文」王郁文4名被告，現任行政主任黃鈴惠則以證人身分約談；高虹安今日凌晨被諭令60萬元交保；陳奐宇和王郁文訊後各10萬元交保，李忠庭、黃鈴惠則無保請回。

邱臣遠表示，高虹安的案子已進入司法程序，基於尊重司法獨立性、偵查不公開原則，民眾黨團尊重程序，但此案引發社會高度關注，又牽涉高度政治性，呼籲檢調不要政治辦案，應態度一致，希望外界不要過度渲染、媒體辦案，不希望出現「三人成虎」、「曾參殺人」效果，用輿論對特定政治人物判刑，造成社會撕裂。

邱臣遠表示，台灣還有很多法案要推動，若要讓民眾相信司法公正、檢調獨立應應被尊重，也應對所有案件態度一致；但過去12億新竹棒球場及16億關埔國小案子，卻未見到檢調如此積極，需要考慮整個社會觀感與司法公正性。

邱質疑，民進黨經過九合一選舉大敗，民意對閣揆對不信任度創新高，但內閣至今都未總辭，不禁令人猜想，是否想透過高虹安的司法案轉移焦點，應把主軸拉回立法院來，好好討論多項重大法案。

媒體追問，高虹安若被判刑有罪，民眾黨是否開除黨籍或停權處置。邱臣遠表示，民眾黨章都有相關規範，但他不回答假設性問題。