深受存股族喜愛的高股息ETF元大高股息（0056）日前公告大規模調整成分股，將在今（16）日盤後生效，其中刪除5檔成分股包括台泥、中鋼、中鴻、超豐以及陽明，並新增26檔成分股，調整後成分將增加至50檔。

根據富時羅素公布名單，元大高股息新增26檔成分股包括台塑、南亞、遠東新、台玻、大成鋼、鴻海、旺宏、瑞昱、台光電、可成、興富發、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、永豐金、中信金、潤泰全、奇鋐、景碩、貿聯-KY、日月光投控、臻鼎-KY、力成、同欣電、南電。

元大高股息為了分散單一風險，將進行成份股調整，保留24檔成分股，新增26檔成分股。涵蓋產業數從9個增加至15個，新增金融保險、其他電子、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨產業，目前占比最高的電腦及週邊設備權重則從36.8%降至14.4%。

其他指數調整部分，台灣50指數成分股新增遠東新刪友達；台灣中型100指數成分股納入奇鋐、友達、中石化，成分股刪遠東新、超豐、裕日車等3檔；台灣資訊科技指數成分股納入奇鋐，成分股刪超豐；台灣發達指數成分股納入中石化，成分股刪裕日車。