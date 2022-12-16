雖然氣溫逐漸下降，但高雄市立大同醫院仍秉持著溫暖的心，想讓癌友們能在耶誕佳節前溫暖的度過，大同醫院長傅尹志攜手「國民媽媽」林美秀，一同現身在癌友的病房內，讓癌友們又驚又喜，林美秀依舊維持著得天獨厚的喜感，逗得癌友們哈哈大笑。

長期支持與參與社會公益的林美秀表示，在歲末年終時期到病房向癌友跟家屬們傳遞暖心與集氣的祝福相當有意義，這也是身為公眾人物的社會責任，期盼透過這樣的關懷活動，能撫慰罹癌病友、家屬與醫療人員的心靈，並有足夠的能量勇敢面對疾病，不輕易放棄，一起感受生命的美好。

院長傅尹志表示，對抗癌症除了藥物治療之外，心靈支持也是相當重要，但醫院不只醫病，同時也要醫心；疾病治療過程中心理支持同樣重要，因此病友穩健的心理狀態往往能支持他們度過艱辛的抗癌之路。感謝癌症希望基金會每年都會邀請知名藝人一同關懷癌症病友，這次更邀請到家喻戶曉的林美秀來醫院關懷，讓病友們知道，他們在抗癌的路上並不孤獨。

其中一名病友余姓女子本身老家就在澎湖，前幾天才在電視上看到林美秀在澎湖拍攝的節目，沒想到突然又看到電視明星現身在病房，簡直讓她又驚又喜，余女士在病床上露出難得的笑容，影后林美秀更拿出看家本事即興搞笑，讓現場歡笑聲不斷，病友們紛紛表示身心靈都獲得滿滿的正能量，充滿信心繼續抵抗病魔。溫馨氛圍也為病友們帶來難忘又美好的耶誕回憶。