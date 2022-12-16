北市仰德大道一處保護區遭建商開挖，讓岩山里民質疑蓋「假農舍真豪宅」恐破壞水土保持，應立即停工、撤銷建照，16日上午聚集在台北市政府門口高舉抗議看板表達不滿，岩山里長鄭小塔也指出，若有疑義應先釐清再動工，但過一年未收到北市府回應，建管處代表出面收下陳情書，並表示會請相關等單位審慎處理。

陽明山仰德大道旁正在興建農舍，興建過程卻違法超挖面積達1246平方公尺，但北市府沒有勒令停工，僅由大地工程處開罰兩次共16萬後，就任其施工再無下文，對此，岩山里民憤而於16日前往北市府抗議，芝山岩好土聯盟，大雙溪好土聯盟，台北市鏟土豪行動聯盟，北投泉源自救會也到場聲援。

鄭小塔指出，建商蓋豪宅破壞水土保持，已向柯市府提出一年，但仍持續動工，施工過程還違法超挖山坡地，破壞地形地貌，同時排放施工汙水至下方芝玉路田地水圳，還把整片山坡的原始樹林都剷掉。

鄭小塔強調，假農舍案歷經三次局處會議，兩次晨會都沒能解決，可見對方知法玩法手段高明，她也呼籲，柯文哲應說清楚能不能解決，此案若有任何疑義也應立即停工、撤銷建照，若無法解決也該向民眾交代原因，遏止未來保護區過度開發的情況發生，同時交接給新任市長，才是負責任態度。

岩山里辦公處聯合里長林美雯直言，農舍位在仰德大道上，也是保護區的範圍，曾經綠油油一片，去年已成黃土，北市府回應是合法取得建照，後來市府才說去年四月違法獲利而開罰，為了建商暴利，危害居民居住通行安全，僅開罰兩次共16萬，看似合法裁罰卻完全不合比例。

里民王先生指出，政府開罰認定農舍違法，但僅罰款未撤照，這是法律上問題，加上之前蓋兩棟豪宅，抗議過會有問題仍完工，難道還要讓這樣的問題重演嗎？且施工掉落土方，恐影響周邊居民生命財產安全。

里民謝先生也說，他住當地76年，各部會都可以要求違法停工，為何都沒有動作，且此農舍70年都沒有耕作還核准，也違反農舍建築方式，北市府卻是推來推去的態度；建管處隨後出面收下陳情書，並表示，市府對這案子慎重處理，但涉及單位多，會再根據陳情書內容，請相關等單位審慎處理。