德國為採購35架F-35戰機鋪平道路

德國已敲定，要大砸84億美元（2580億台幣），採購35架F-35A隱形戰機，以汰換能搭載核武的「龍捲風」（Tornado）戰機。然而，它必須好好盤算，面對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）可能無法如合約所明定，在2027年期限前開始交機的狀況。

據《富比士》（Forbes）雜誌網15日報導，洛馬在全歐洲各地銷售廣獲成功，由於俄烏戰爭影響，訂單可能續增。然而，中俄走得愈來愈近，印太區地緣政治日益緊張，要是美國國會決定，要大幅加速為美國海空軍採購F-35，洛馬還能不能如期從2027年開始交付戰機，並履行其他海外軍售承諾？

有鑑於世局變化，尤其是美國空軍所面對的狀況，這看起來愈來愈有可能。2023年度國防授權法案（NDAA）預定本周交付參院表決，預料將通過採購 69架F-35，而其中分別包括38架F-35A，15 架 F-35B和16架 F-35C。

五角大廈2019年預計獲得授權採購485架戰機，但由於缺14億美元（430億台幣），後來眾院版國防授權法案雖填補了不少缺口，但預料也只能買375架。雖然有人將這解讀為，既然美國少買了，洛馬就能減少生產壓力，以滿足海外訂單。但由於南海和太平洋正值多事之秋，美國空軍戰力無疑有漏洞，而接下來幾年，這很可能促使五角大廈進行危機採購。

洛馬發言人奧恩‧麥姬賓（Alison Orne Mckibbin）說，以目前的狀況而言，接下來幾年每年都會以147—153架的速率交付，但2025年，還有可預見的未來，都預計將達到1年156架的目標。

不過，想想德國、波蘭、瑞士、芬蘭、加拿大和新加坡都是F-35戰機的新顧客，訂單也都還沒完成，並全預計在這10年內取得戰機。而這還不包括預訂為日本、以色列、澳洲、挪威、義大利、荷蘭、丹麥、比利時和英國生產的F-35戰機。此外，捷克和西班牙近期也很可能成為F-35的新顧客。而要是美國決定，或因情勢所逼決定，要採購更多F-35，那就頭大了。