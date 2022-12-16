因新冠肺炎疫情因素，兩岸往來運輸管道緊縮。但隨疫情趨緩，農曆春節將屆，台商今齊呼籲民進黨政府，應盡速增加兩岸直航航點、恢復小三通。東莞台協榮譽會長直言，九合一選舉已選完，不要讓台商再成政治犧牲品，「我們不懂政治」。（周志豪攝）

因新冠肺炎疫情因素，兩岸往來運輸管道緊縮。但隨疫情趨緩，農曆春節將屆，台商今齊呼籲民進黨政府，應盡速增加兩岸直航航點、恢復小三通。東莞台協榮譽會長直言，九合一選舉已選完，不要讓台商再成政治犧牲品，「我們不懂政治」。

葉春榮表示，新冠疫情爆發後，台商往返兩岸只剩廈門、上海、成都與北京4機場航點，連回家探親、看病、奔喪，甚至要送骨灰罈回台都困難，且每個人要從大陸回來，包含飛機票與隔離費用要花10幾萬元，比去美國還貴。

葉春榮質疑，台灣已對全世界開放邊境，為什麼僅對大陸不行？希望民進黨政府從人道面為台商考慮，過年前開通小三通、增加兩岸直航航點，讓台商能回家。

葉春榮表示，台商在大陸分布情形，陸委會與海基會都很清楚，當前廣東省有30萬台商，要返台竟還要去廈門、上海坐飛機，未來廣東、浙江應各有航點；若航點不足，就恢復金門到廈門小三通，對台商返台時間上也幫助很多。

葉春榮說，民進黨政府執政以來最大受害者第一個是台商，這不行、那不行，回家都困難；第二個是農漁民；台商這幾年來每年都貢獻台灣超過千億美元順差，現在卻連回家都困難。

全國台企聯常務副會長李茂春說，疫情3年來，兩邊都要隔離，再加上機票問題，台商回家是一條漫長的路，他3年買了6次票，全部都被退票沒有飛，提早一個月訂的票，到起飛日前又取消，這次才能回來。

李茂春表示，目前百萬台商在華南與華東地區就占了逾六成，但像大上海一周只有一趟航班；長三角地區要返台，機票一票難求，擠爆廈門都買不到票，怎麼疏運？台商、台幹、台生連平常要回來看家人都困難，過年如何返台？

李茂春認為，民進黨政府應增加兩岸直航航點，否則最快方法就是先恢復小三通，讓台商、台幹、台生能回台過年；現在疫情已經趨緩，多數國人也打了足夠疫苗，傳播力已遏阻下來，請民進黨政府幫忙讓台商方便一點。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，馬政府時期兩岸航班每周最多有超過800班架次，現在只剩大約50架次；以前最多時有60幾個航點，現在只有4個航點，目前在大陸有百萬餘台商，珠三角就超過30萬人，竟然沒有航點。

林祖嘉說，現在上海飛台北來回機票約台幣45000元，之前僅要約15000元，貴了2倍，一家四口來回一趟就需要18萬元，這還不包含從廣東等其他地區要拉車到直航機場的成本，是很大的負擔，更麻煩的是還可能根本搶不到機票。

林祖嘉表示，台商對台灣貢獻這麼大，如今要返台卻反而受到這麼多限制；憲法規定人民有遷徙自由，民進黨政府卻以陸方疫情風險增加為由，限制航班與台商移動，但實情是台灣與外國疫情比大陸嚴重太多，為什麼只對大陸不開放？

福建信息學院商貿學院副教授唐國泰表示，過去搭小三通來回機票約800元人民幣，現在搭機單程就要5400元人民幣，已是約來回紐約費用；對屬經濟弱勢的3萬8千人在陸台生與約1500位西進任教的台灣博士，是沈重負擔。

唐國泰說，已經快過年了，民進黨政府應盡速重啟如廈門、平潭小三通，降低返鄉台人交通成本，想辦法讓離鄉背井的台人回家團圓。