大陸國務院聯防聯控機制綜合組16日發布《關於印發加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案的通知》。落實進一步優化新冠肺炎疫情防控措施相關要求，指導農村地區做好2023年元旦、春節期間新冠肺炎疫情防控和衛生健康服務工作，保障農村居民身體健康和生命安全。

一、總體要求：根據疫情狀況、病情輕重、緩急程度等匹配相適應的醫藥保障和健康服務資源，凸出重點人群管理，有序疏導診療需求，開展分類分層分級醫療衛生健康服務，最大程度保護農村居民身體健康和生命安全。

二、凸出重點做好農村地區疫情防控和健康服務工作：（一）加強對「兩節」期間返鄉人員的健康提示和醫療保障服務。返鄉人員出現發熱、乾咳、乏力、咽痛等新冠病毒感染相關症狀時，提供必要的健康諮詢、健康監測、快篩檢測、用藥指導等服務。對於無症狀感染者、輕型病例採取居家治療，提示其不外出，居家期間盡可能減少與家人接觸。及時獲得對症治療藥物和快篩檢測試劑盒提供便利。對症狀明顯的可指導其到發熱診室就診，對多日持續高熱、呼吸困難等情況及時指導和協助向上級醫院轉診。（二）強化農村地區重點人群服務。（三）加快推進農村人群尤其是老年人新冠病毒疫苗接種。通過設立老年人綠色通道或安排流動接種車下鄉進村等措施，繼續提高60—79歲人群和其他年齡段人口接種率。（四）加強宣傳教育。

三、充分發揮農村三級醫療衛生機構醫防協同分級服務的作用：（一）各級醫療衛生機構協同聯動。（二）鄉鎮衛生院加快提升新冠肺炎患者接診能力。落實24小時值班制度。（三）村衛生室就近做好農村居民健康服務。為有需要的村民提供開藥和隨診服務。（四）完善家庭醫生簽約服務。

四、強化工作保障：（一）持續發揮好聯防聯控機制作用。（二）積極發揮鄉鎮政府和村民委員會作用。（三）保障鄉村醫療衛生機構人力配備。（四）加強縣域內必需藥品和快篩檢測試劑盒儲備。加強中藥、解熱和止咳等對症治療藥品、快篩檢測試劑盒儲備，鄉鎮衛生院、村衛生室要按服務人口的15－20％人分動態儲備，人口稠密地區酌情增加。（五）加強設備配置和醫療資訊技術應用。（六）關心鄉村一線工作人員和醫務人員。