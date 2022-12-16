台灣科技大學設計系 Logo 獲得瑞士前衛博物館(The Museum of Avant-garde)永久收藏，同時也入圍年度平面設計獎2022 Henry Steiner MA-g Awards (2022石漢瑞評審獎)，是台灣大專校院設計系所 Logo設計獲得博物館收藏首例。

台科大設計系主任唐玄輝表示，台灣學子在國際設計競賽獲獎無數，台科大設計系一直在國際競賽維持亮眼成績，但設計競賽作品多為概念或模型，因此臺科大多年前就鼓勵並教導學生將作品從模型達到「原型」，讓設計作品能真實運作，培養學生跨領域整合能力，也呼應與產業的連結。

唐玄輝說，產業在看設計的時候，將設計視為一個解決問題和創新的手法，設計的面向越來越包羅萬象，包括互動設計、產品設計、用戶體驗、服務設計、包裝、視覺設計等，近年來隨著科技的進步，資訊設計(UI／UX)、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)也都運用在設計領域，學生們學習設計的工具越來越多、跨領域整合學習的機會也更多，台科大設計系不僅反映產業脈動，更希望帶給產業實際的影響力。

唐玄輝說：當大家都還停留在平面思考的時候，台科大一如以往走在最前端，打破設計的邊界，以數位的方式做了很不一樣的嘗試，已經進入前瞻的設計。設計系Logo由李根在老師發揮創意，重新塑造台科大設計系未來形象，更以此Logo獲選為瑞士前衛藝術博物館永久收藏，我們與有榮焉。」

台科大設計系副教授李根在指出，台科大此次Logo設計創意，是以設計的基本元素，點，線，面為起點，連結構成從平面到立體所呈現的一張臉，來表達設計系的全新面貌，形成的logo可以透過手機對準人臉識別系統功能，隨著被攝影者五官的表情變化來構成logo不同面貌，打造設計系成員人人都有自己面貌的Logo。

李根在分享當初的創作靈感時說，當設計系已經變得和以前不一樣，需要整合許多不同設計、工具和元素與跨領域時，我想到「整合」的重要性，第一個聯想到的就是「五官」。

李根在進一步說明，我們五官整合變成一張臉，我希望臺科大設計也整合成一張設計的臉，設計logo不再只是一個圖而已，我們不僅將設計的基本造型向是三角形、四方型、圓形立體化外，更帶進新的科技，當透過人臉辨識系統，人的表情、動作、改變時，也能創造專屬於自己的Logo，讓師生校友產生認同感。

瑞士前衛藝術博物館收藏世界各地的藝術、攝影、插畫、平面設計、建築等作品，更收錄了許多當代大師的原作與第一手稿，像是湯姆蓋斯瑪(Tom Geismar)與西摩·切瓦斯特(Seymour Chwast)等人的作品。湯姆蓋斯瑪與其夥伴為國家地理雜誌、動物星球、紐約大學、NBC電視台等美國眾多知名品牌形象設計。而西摩·切瓦斯特是60、70年代美國非常重要的設計團體pish pin studio成員。

台科大設計系logo此次亦入圍2022 Henry Steiner MA-g Awards (2022石漢瑞評審獎)，石漢瑞(Henry Steiner)被譽為香港設計之父，是希爾頓飯店、匯豐銀行、渣打銀行的品牌形象設計者。

正在籌備中瑞士前衛博物館預計於2025年開放公眾參觀，屆時即可看到台科大的logo展出。