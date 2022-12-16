高雄壽山動物園歷經500多日整建工程，16日正式試營運，吸引許多遊客到場遊園，高雄市長陳其邁也前往參加壽山動物園試營運記者會，由於試營運期間，實施總量管制，竟傳出有人販售黃牛票，對此，陳其邁強調，會請警方重點查緝，呼籲民眾切勿購買來路不明的門票。

陳其邁表示，由於動物園重新整建，園內的動物已經有500多天沒看到遊客，所以試營運期間實施人流管制，讓動物有適應期，避免剛開園大量人群湧入，導致動物受到影響，希望把對動物的衝擊降到最低，他們會兼顧到動物權利，逐步開放壽山動物園。

針對壽山動物園試營運期間門票太夯，有民眾在網路上私自販售黃牛票，對此，陳其邁表示，黃牛票是法律不允許的行為，所以他也會指示警察局重點查緝，希望民眾不要購買來路不明的門票。另外，來遊園的民眾若有意見回饋，他們也會根據回饋持續做修正。

觀光局長周玲妏強調，請大家千萬不要買黃牛票，動物園在試營運期間一定會愈做愈好，所以請民眾有一點耐心，若晚一點來動物園，一定每天會比前1天還要再更進步，大家一定都看得到。