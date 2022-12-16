2023台灣燈會將在明年2月5～19日於台北市東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈舉辦，主燈「玉兔壯彩」15日正式安座，由交通部觀光局長張錫聰與北市府副秘書林育鴻長主持安座典禮，為各項主要籌備工作揭開序幕，祈求燈會活動順利開展。

2023台灣燈會為國境解封後，全台首次大型國際級知名實體活動，共規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃，展出逾300件作品，並恢復邀請國外作品來參展，將是規模最大的城市型燈會。

張錫聰表示，台灣燈會睽違23年重返台北，此次主燈坐落於國父紀念館，為展現台灣燈會結合傳統文化、新興科技與當代藝術，並融入在地特色精神，以「玉兔壯彩」為主題，藉由「玉兔」呈現月光吉祥意涵，祈願新的一年安定富庶、夢想起飛，再創台灣新活力。

此次總高22公尺的玉兔主燈運用多項數位科技技術，搭配明亮的音樂曲風及動態影像與圖案元素，將帶給參觀民眾不同以往全新光影感受，主燈樣貌將於明年1月3日正式亮相，2月5日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀。