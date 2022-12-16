左營高中第37屆舞蹈班成果發表會先於7日、10日在屏東與新竹演出，而回到高雄後，將於17、18日在大東藝術文化中心演出。本次展演有許多過去的校友參與編舞，共計有9支舞蹈表演，除了用舞蹈講述生命的故事，也演繹出了青少年的碰撞與交織，相當可期。

本年度的舞展推出了星光、粼粼、隙、微光之息、一起一起、驀然回首、荒、鳥人、敲打天堂之門等九齣小品舞碼，風格包羅芭蕾舞、現代舞與中國舞蹈，除了展現學生3年優異的學習成果外，也顯現舞蹈多元豐富的題材。

校長張簡玲娟指出，本次演出已在左中的校內劇場演出7天8場，以及外縣市12月7日屏東場及12月10日新竹場，均場場客滿，演出結束後，觀賞的觀眾均前來表達高度的讚賞及評價。大家對於舞碼多元的舞蹈風格及舞者精湛高超的技巧及出色的表演樣貌，留下深刻的印象。

張簡玲娟也表示，近年因為疫情的影響，今年應邀編舞的舞蹈家，大多為本地知名的編舞家及左中舞蹈班校友，校友返校包含目前任教於左中舞蹈班的方士允、高辛毓、董怡芬、賴翃中、陳瑩芸及邱于庭；還有多位來自國內知名的舞蹈名家，高雄本地中國舞名家石惠珠及台灣體育大學舞蹈教授黃建彪；本年度也重建一首由美國Bucknell大學舞蹈系教授Danna Frangione於82年編創的作品，相當豐富。