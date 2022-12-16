歐洲聯盟（EU）領袖經過數個月的爭論後今天終於拍板，採納對跨國企業課徵全球最低15%企業稅的計畫。

近140國達成的這項里程碑協議，目的在阻止各國政府競相壓低稅率，以吸引全球巨型企業投資進駐。

法新社報導，歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）說：「今天，歐盟朝稅收公平與社會正義邁出關鍵一步。全球最低企業稅率是解決全球化經濟挑戰的關鍵。」

這項計畫是在經濟合作暨發展組織（OECD）指導下草擬，已獲得華府與數個主要歐盟經濟體支持。

然而，由於有成員國提出反對或出手阻撓，在歐盟實施最低15%企業稅的日程延遲。

最近，波蘭在本週阻撓這項議案的正式通過，同時對不相關的議案也提出反對意見，像是制裁俄羅斯等議題。

但在今天的峰會上，持反對意見的會員國經協商保持緘默，現在，最低15%企業稅率明年年底將在歐盟生效。

歐盟領袖都讚賞這項決定。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，這項「計畫深得我心」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國過去4年多一直在推動這個構想。