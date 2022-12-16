行政院長蘇貞昌近日稱，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，但民進黨連江縣黨部主委李問昨表示，很多金馬民眾希望可以盡快恢復小三通，而馬祖沒有大陸民眾到連江縣立醫院大量購買藥物，形同蘇揆遭自家人打臉。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇說，蘇貞昌說法使離島民眾相當失望，讓台商、台幹、陸籍配偶無法透過小三通返台團圓，真的是很不人道。

王鴻薇今說，重新恢復小三通是離島民眾共同的期待，但蘇貞昌居然以「搶藥說」直接否決，當然令離島民眾相當失望，連民進黨連江縣黨部主委李問都不以為然。

王鴻薇說，現在行政院遲不開通小三通，真的是無視離島民眾的需求，大家可以想看看，尤其現在快接近年關了，不管是台商、台幹、台生還有陸籍配偶，這些民眾想要返台團圓，都沒辦法透過小三通，「真的是很不人道」。

王鴻薇嘆，台灣常說「Taiwan can help」，如果台灣連自己的離島民眾都沒辦法help，而使得民眾只能對政府大喊「help help」來求救，這當然顯示現在是一個不及格的政府，這也顯示民進黨就算經歷地方選舉大敗後，仍用意識形態來治國，沒有真正地改革反省。