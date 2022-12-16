白冰冰主持的《我愛冰冰Show》，被爆遭追討節目中播放歌曲版權費6千多萬，恐面臨收攤命運，農曆年後也將改版，甚至傳出疑似導致節目停播的幕後黑手楊繡惠，將被踢出班底，對此，她則是駁斥此傳聞，不過昨(15日)卻發出以「何謂天道」為題的PO文，立刻引發網友揣測。

對於節目《我愛冰冰Show》，因為版權爭議恐將收攤，白冰冰表示未聽過此事，也尚未和電視台開會討論，至於電視台方面強調「後續還在討論」，不過昨晚發出以「何謂天道」為標題的PO文，接著列出4大點：名聲不能大於才華、財富不能大於功德、地位不能大於貢獻及職位不能大於能力，便隨文附上解釋，最後則強調：「有人一步一腳印，有人一步踏錯，跌落深淵！總而言之，守好人道，就是天道」。

對此，網友紛紛留言：「一步一腳印，默默耕耘，才有自己的一片天」、「冰姐說得太有道理了」、「聽得一席話勝讀十年書…特有感觸」、「說到心坎裏太棒了，喜歡冰冰姐的名言」、「言之有理啊！願人人皆有此感悟」、「冰冰姐説得很貼切實際，但願人人都能守好人道，世界、社會時時處處皆美好」。

楊繡惠傳出疑似是導致節目停播的幕後黑手，恐將被踢出班底，對此，她無奈喊冤「我沒那麼厲害」，更強調如果有能耐能操控一切，自己開節目主持就可以了。